SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden Adecco SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59.70 CHF. Bei einem Adecco SA-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 167.500 Adecco SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 26.14 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’378.44 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56.22 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Adecco SA belief sich zuletzt auf 4.51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch