Adecco Aktie 1213860 / CH0012138605
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05.10.2026 10:02:19
SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adecco SA von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren Adecco SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Adecco SA-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Adecco SA-Papier bei 35.90 CHF. Wer vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hat, hat nun 278.552 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 23.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’629.53 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 33.70 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Adecco SA eine Börsenbewertung in Höhe von 4.11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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