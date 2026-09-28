Adecco Aktie 1213860 / CH0012138605
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28.09.2026 10:02:19
SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adecco SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Adecco SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Adecco SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 22.32 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Adecco SA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44.803 Adecco SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’089.61 CHF, da sich der Wert einer Adecco SA-Aktie am 25.09.2026 auf 24.32 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8.96 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Adecco SA betrug jüngst 4.19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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