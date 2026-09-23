Addex Therapeutics Aktie 2985075 / CH0029850754
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23.09.2026 10:02:24
SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Addex Therapeutics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Addex Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurde das Addex Therapeutics-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Addex Therapeutics-Anteile an diesem Tag 2.58 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 387.597 Anteilen. Die gehaltenen Addex Therapeutics-Anteile wären am 22.09.2026 8.84 CHF wert, da der Schlussstand 0.02 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 99.12 Prozent.
Der Addex Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 2.65 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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