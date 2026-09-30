Addex Therapeutics Aktie 2985075 / CH0029850754
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30.09.2026 10:02:14
SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Addex Therapeutics-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 30.09.2025 wurden Addex Therapeutics-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Addex Therapeutics-Anteile bei 0.07 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Addex Therapeutics-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 153’846.154 Addex Therapeutics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (0.02 CHF), wäre das Investment nun 3’169.23 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 68.31 Prozent verringert.
Addex Therapeutics war somit zuletzt am Markt 2.78 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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