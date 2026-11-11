SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde das Addex Therapeutics-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1.24 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8’064.516 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 0.02 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 174.19 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 98.26 Prozent.

Addex Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.57 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch