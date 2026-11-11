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11.11.2026 10:02:29
SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Addex Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde das Addex Therapeutics-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1.24 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8’064.516 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 0.02 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 174.19 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 98.26 Prozent.
Addex Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.57 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Addex Therapeutics am 11.11.2026
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