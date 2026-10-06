SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accelleron Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Am 06.10.2025 wurden Accelleron Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 64.95 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 153.965 Accelleron Industries-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’470.36 CHF, da sich der Wert eines Accelleron Industries-Anteils am 05.10.2026 auf 74.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14.70 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Accelleron Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 7.09 Mrd. CHF. Die Accelleron Industries-Aktie wurde am 03.10.2022 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Accelleron Industries-Papier bei 18.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch