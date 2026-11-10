SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Accelleron Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das Accelleron Industries-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Accelleron Industries-Aktie bei 23.20 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Accelleron Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 43.103 Accelleron Industries-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Accelleron Industries-Aktie auf 67.35 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’903.02 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 190.30 Prozent.

Alle Accelleron Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.97 Mrd. CHF. Der Accelleron Industries-Börsengang fand am 03.10.2022 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Accelleron Industries-Papier bei 18.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch