SPI-Handel aktuell: SPI zum Handelsstart in der Verlustzone

Am Dienstag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.02 Prozent tiefer bei 20’266.64 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.543 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.030 Prozent stärker bei 20’277.26 Punkten, nach 20’271.23 Punkten am Vortag.

Bei 20’266.64 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20’277.26 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der SPI mit 19’514.97 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’033.11 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 20.10.2025, einen Wert von 17’369.28 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.10 Prozent nach oben. Bei 20’636.94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 10.67 Prozent auf 4.98 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 2.52 Prozent auf 0.15 CHF), Ascom (+ 2.26 Prozent auf 5.88 CHF), DKSH (+ 2.22 Prozent auf 73.60 CHF) und Orell Fuessli (+ 2.21 Prozent auf 139.00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Feintool International (-7.20 Prozent auf 10.95 CHF), Adval Tech (-5.75 Prozent auf 42.60 CHF), Addex Therapeutics (-5.45 Prozent auf 0.02 CHF), ALSO (-5.30 Prozent auf 205.50 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-5.01 Prozent auf 70.96 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 413’993 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 330.020 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch