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SPI-Performance 21.10.2026 09:28:13

SPI-Handel aktuell: SPI zum Handelsstart im Minus

SPI-Handel aktuell: SPI zum Handelsstart im Minus

Der SPI verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Ascom
5.82 CHF 1.25%
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Um 09:09 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0.15 Prozent auf 20’368.18 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.542 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.026 Prozent auf 20’393.79 Punkte an der Kurstafel, nach 20’399.08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20’393.79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’368.18 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0.789 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 21.09.2026, mit 19’760.15 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der SPI-Kurs bei 20’095.03 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der SPI mit 17’360.58 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 11.65 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Adecco SA (+ 4.45 Prozent auf 22.06 CHF), ams-OSRAM (+ 2.08 Prozent auf 18.65 CHF), VAT (+ 2.00 Prozent auf 612.60 CHF), BELIMO (+ 1.92 Prozent auf 769.00 CHF) und Sensirion (+ 1.80 Prozent auf 85.00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Highlight Event and Entertainment (-9.64 Prozent auf 4.50 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4.85 Prozent auf 31.40 CHF), Ascom (-3.11 Prozent auf 5.61 CHF), Rieter (-3.06 Prozent auf 2.38 CHF) und lastminutecom (-3.05 Prozent auf 8.90 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 206’840 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 331.235 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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