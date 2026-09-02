SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Mittag

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0.34 Prozent auf 20’081.62 Punkte an der SPI-Kurstafel. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.469 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.019 Prozent fester bei 20’153.53 Punkten in den Handel, nach 20’149.63 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20’066.94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20’174.67 Einheiten.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0.774 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der SPI einen Wert von 20’161.16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, stand der SPI bei 18’853.23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, lag der SPI bei 16’737.89 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10.08 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit BioVersys (+ 10.44 Prozent auf 27.50 CHF), GAM (+ 6.67 Prozent auf 0.07 CHF), Perrot Duval SA (+ 3.93 Prozent auf 92.50 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 3.63 Prozent auf 65.60 CHF) und BVZ (+ 3.47 Prozent auf 1’490.00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil SHL Telemedicine (-4.67 Prozent auf 1.02 CHF), MindMaze Therapeutics (-3.84 Prozent auf 0.17 CHF), Feintool International (-3.23 Prozent auf 12.00 CHF), DocMorris (-3.18 Prozent auf 10.36 CHF) und Addex Therapeutics (-3.08 Prozent auf 0.03 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1’251’798 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 304.784 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch