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Kursverlauf 15.10.2026 15:58:41

SPI-Handel aktuell: SPI verbucht Zuschläge

SPI-Handel aktuell: SPI verbucht Zuschläge

Der SPI entwickelt sich am Donnerstag positiv.

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Der SPI klettert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0.79 Prozent auf 20’114.48 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.464 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0.331 Prozent stärker bei 20’022.65 Punkten, nach 19’956.67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’157.43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’992.73 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 2.61 Prozent zu. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der SPI mit 19’455.24 Punkten gehandelt. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Stand von 20’110.33 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17’269.87 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.26 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Adval Tech (+ 7.14 Prozent auf 45.00 CHF), Lindt (+ 5.29 Prozent auf 8’255.00 CHF), Barry Callebaut (+ 5.15 Prozent auf 1’103.00 CHF), Lindt (+ 4.66 Prozent auf 85’400.00 CHF) und GAM (+ 4.48 Prozent auf 0.07 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil ams-OSRAM (-7.83 Prozent auf 18.00 CHF), Huber + Suhner (-7.22 Prozent auf 162.00 CHF), ASMALLWORLD (-7.03 Prozent auf 0.86 CHF), INFICON (-6.95 Prozent auf 176.80 CHF) und LEM (-6.52 Prozent auf 602.00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’728’175 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 314.761 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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