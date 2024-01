SPI-Handel aktuell: SPI schwächelt zum Start

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0.04 Prozent leichter bei 14’638.91 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.003 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.042 Prozent auf 14’638.46 Punkte an der Kurstafel, nach 14’644.59 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14’638.91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 14’636.50 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, betrug der SPI-Kurs 14’468.58 Punkte. Vor drei Monaten, am 09.10.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14’134.02 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 09.01.2023, den Wert von 14’378.47 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 8.77 Prozent auf 0.06 CHF), ASMALLWORLD (+ 2.27 Prozent auf 1.80 CHF), Basler Kantonalbank Partizipsch (+ 1.54 Prozent auf 65.80 CHF), Kudelski (+ 1.27 Prozent auf 1.20 CHF) und Huber + Suhner (+ 1.21 Prozent auf 67.00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ONE swiss bank (-9.52 Prozent auf 2.66 CHF), Meyer Burger (-8.90 Prozent auf 0.16 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-5.03 Prozent auf 6.80 CHF), Adecco SA (-4.74 Prozent auf 38.81 CHF) und Tecan (N) (-4.17 Prozent auf 312.80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’660’044 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 274.802 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Edisun Power Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.38 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.43 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch