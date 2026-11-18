Der SPI gab im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0.53 Prozent auf 20’936.66 Punkte nach. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.687 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.018 Prozent auf 21’043.76 Punkte an der Kurstafel, nach 21’047.65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Mittwoch bei 20’936.66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21’111.13 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 1.83 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der SPI einen Wert von 20’288.85 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 18.08.2026, einen Stand von 20’161.57 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der SPI einen Wert von 17’143.97 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14.77 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 21’440.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 9.84 Prozent auf 1.34 CHF), SHL Telemedicine (+ 5.56 Prozent auf 0.95 CHF), Adecco SA (+ 4.14 Prozent auf 25.18 CHF), Ypsomed (+ 3.94 Prozent auf 438.40 CHF) und BioVersys (+ 3.91 Prozent auf 23.90 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil GAM (-12.36 Prozent auf 0.05 CHF), Addex Therapeutics (-11.59 Prozent auf 0.02 CHF), StarragTornos (-6.20 Prozent auf 33.30 CHF), Curatis (-5.63 Prozent auf 15.10 CHF) und Molecular Partners (-4.68 Prozent auf 2.24 CHF).

Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die GAM-Aktie. 4’523’504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 356.882 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Mit 8.20 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bellevue-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch