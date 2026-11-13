SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Am Freitag stand der SPI via SIX schlussendlich 0.25 Prozent im Minus bei 21’257.73 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.669 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.224 Prozent auf 21’263.34 Punkte an der Kurstafel, nach 21’311.01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 21’301.54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21’210.14 Punkten verzeichnete.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 2.16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, stand der SPI bei 19’725.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20’413.39 Punkten gehandelt. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 17’545.05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16.53 Prozent nach oben. Bei 21’370.09 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 49.07 Prozent auf 0.03 CHF), Infomaniak (+ 3.87 Prozent auf 77.90 CHF), Intershop (+ 3.04 Prozent auf 162.80 CHF), Sonova (+ 2.95 Prozent auf 286.20 CHF) und Edisun Power Europe (+ 2.55 Prozent auf 72.40 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ams-OSRAM (-9.06 Prozent auf 15.25 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7.73 Prozent auf 4.30 CHF), ASMALLWORLD (-6.61 Prozent auf 1.13 CHF), Curatis (-4.76 Prozent auf 16.00 CHF) und Gurit (-4.17 Prozent auf 48.30 CHF).

Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die Addex Therapeutics-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’663’264 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 354.239 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bellevue-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.20 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch