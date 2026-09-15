Medacta Aktie 46852522 / CH0468525222
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15.09.2026 12:26:19
SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich leichter
Der SPI verliert derzeit an Boden.
Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.73 Prozent leichter bei 19’396.83 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.391 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.569 Prozent leichter bei 19’427.41 Punkten in den Handel, nach 19’538.62 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 19’438.16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19’284.79 Einheiten.
SPI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’310.57 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 19’373.11 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, lag der SPI-Kurs bei 16’887.45 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.33 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SPI-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 8.33 Prozent auf 5.85 CHF), BioVersys (+ 5.19 Prozent auf 28.40 CHF), Perrot Duval SA (+ 3.60 Prozent auf 115.00 CHF), DocMorris (+ 3.48 Prozent auf 10.11 CHF) und Kudelski (+ 3.15 Prozent auf 1.31 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Xlife Sciences (-5.19 Prozent auf 12.80 CHF), Temenos (-4.96 Prozent auf 68.05 CHF), Vetropack A (-4.61 Prozent auf 20.70 CHF), Schlatter Industries (-3.80 Prozent auf 17.70 CHF) und Medacta (-3.64 Prozent auf 111.20 CHF) unter Druck.
Die meistgehandelten SPI-Aktien
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’327’216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 297.618 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel
Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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