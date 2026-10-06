Tecan Aktie 1210019 / CH0012100191
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SIX-Handel im Fokus
|
06.10.2026 15:58:13
SPI-Handel aktuell: SPI mit Gewinnen
Der SPI zeigt am zweiten Tag der Woche eine positive Tendenz.
Um 15:39 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 0.63 Prozent auf 19’580.06 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.416 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0.552 Prozent fester bei 19’564.32 Punkten, nach 19’456.93 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SPI betrug 19’719.85 Punkte, das Tagestief hingegen 19’564.32 Zähler.
So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 20’206.24 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Wert von 20’166.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der SPI noch bei 17’292.08 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.33 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Komax (+ 8.11 Prozent auf 84.00 CHF), Curatis (+ 8.07 Prozent auf 17.40 CHF), SKAN (+ 7.25 Prozent auf 72.50 CHF), Ascom (+ 7.03 Prozent auf 6.09 CHF) und Tecan (N) (+ 5.25 Prozent auf 256.40 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Private Equity (-4.56 Prozent auf 58.60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3.98 Prozent auf 48.20 CHF), GAM (-3.87 Prozent auf 0.07 CHF), ASMALLWORLD (-3.85 Prozent auf 0.75 CHF) und BioVersys (-3.72 Prozent auf 25.90 CHF).
Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’283’933 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 304.697 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte
Die EvoNext-Aktie weist mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tecan (N)
|
15:58
|SPI-Handel aktuell: SPI mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Handel in Zürich: SPI klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
05.10.26
|SIX-Handel: Börsianer lassen SPI am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|SPI-Handel aktuell: Pluszeichen im SPI (finanzen.ch)
|
29.09.26
|SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Gewinne in Zürich: SPI beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|SPI aktuell: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Tecan (N)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19’562.45
|0.54%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.