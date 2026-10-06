SPI-Handel aktuell: SPI mit Gewinnen

Um 15:39 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 0.63 Prozent auf 19’580.06 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.416 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0.552 Prozent fester bei 19’564.32 Punkten, nach 19’456.93 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 19’719.85 Punkte, das Tagestief hingegen 19’564.32 Zähler.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 20’206.24 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Wert von 20’166.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der SPI noch bei 17’292.08 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.33 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Komax (+ 8.11 Prozent auf 84.00 CHF), Curatis (+ 8.07 Prozent auf 17.40 CHF), SKAN (+ 7.25 Prozent auf 72.50 CHF), Ascom (+ 7.03 Prozent auf 6.09 CHF) und Tecan (N) (+ 5.25 Prozent auf 256.40 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Private Equity (-4.56 Prozent auf 58.60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3.98 Prozent auf 48.20 CHF), GAM (-3.87 Prozent auf 0.07 CHF), ASMALLWORLD (-3.85 Prozent auf 0.75 CHF) und BioVersys (-3.72 Prozent auf 25.90 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’283’933 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 304.697 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie weist mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch