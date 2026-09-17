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Kursverlauf 17.09.2026 17:58:13

SPI-Handel aktuell: SPI letztendlich mit Zuschlägen

SPI-Handel aktuell: SPI letztendlich mit Zuschlägen

So bewegte sich der SPI am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Ascom
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Schlussendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 0.70 Prozent fester bei 19’694.77 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.400 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.288 Prozent höher bei 19’613.45 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19’557.13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 19’591.46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19’745.86 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0.853 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20’181.31 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der SPI einen Stand von 19’511.76 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 17.09.2025, einen Stand von 16’695.87 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.96 Prozent zu Buche. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell AEVIS VICTORIA SA (+ 8.03 Prozent auf 14.80 CHF), Adval Tech (+ 7.77 Prozent auf 41.60 CHF), LEM (+ 7.69 Prozent auf 560.00 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 6.50 Prozent auf 55.70 CHF) und Ascom (+ 5.90 Prozent auf 5.56 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Rieter (-16.30 Prozent auf 2.47 CHF), ASMALLWORLD (-7.32 Prozent auf 0.57 CHF), Xlife Sciences (-7.06 Prozent auf 12.50 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6.04 Prozent auf 4.98 CHF) und Perrot Duval SA (-5.26 Prozent auf 108.00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 6’718’198 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 309.365 Mrd. Euro den grössten Anteil.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Mit 11.77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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