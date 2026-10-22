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Kursverlauf 22.10.2026 12:26:37

SPI-Handel aktuell: SPI gibt am Mittag nach

SPI-Handel aktuell: SPI gibt am Mittag nach

Der SPI zeigt sich aktuell im Minus.

GAM
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Der SPI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.22 Prozent auf 20’466.76 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.566 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0.244 Prozent schwächer bei 20’461.41 Punkten, nach 20’511.44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’486.75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’418.38 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 1.28 Prozent zu. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wurde der SPI mit 19’804.44 Punkten gehandelt. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 22.07.2026, den Stand von 20’091.25 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17’351.42 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.19 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Bystronic (ex Conzzeta) (+ 18.51 Prozent auf 175.40 CHF), ASMALLWORLD (+ 7.69 Prozent auf 1.12 CHF), Schindler (+ 6.89 Prozent auf 288.40 CHF), Schindler (+ 6.45 Prozent auf 280.50 CHF) und Carlo Gavazzi (+ 3.34 Prozent auf 170.00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-9.27 Prozent auf 4.50 CHF), Schlatter Industries (-9.05 Prozent auf 19.10 CHF), GAM (-5.88 Prozent auf 0.06 CHF), SHL Telemedicine (-5.61 Prozent auf 1.01 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4.74 Prozent auf 5.22 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’603’229 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 341.114 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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ASMALLWORLD AG 1.49 11.19% ASMALLWORLD AG
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Bellevue AG 6.66 0.91% Bellevue AG
Bystronic (ex Conzzeta) 169.00 -4.52% Bystronic (ex Conzzeta)
Carlo Gavazzi Holding AG 165.00 0.61% Carlo Gavazzi Holding AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 5.18 -0.38% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
EvoNext Holdings AG 2.33 -2.92% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0.06 4.65% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 4.96 10.22% Highlight Event and Entertainment AG
Nestlé SA (Nestle) 83.70 -0.79% Nestlé SA (Nestle)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 397.40 -0.15% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schindler AG (PS) 298.80 2.05% Schindler AG (PS)
Schindler AG NA 291.50 1.75% Schindler AG NA
Schlatter Industries AG 20.20 -2.88% Schlatter Industries AG
SHL Telemedicine 1.07 0.00% SHL Telemedicine

ASMALLWORLD am 22.10.2026

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