Am Dienstag bewegt sich der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.17 Prozent stärker bei 20’750.51 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.603 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 20’765.20 Zählern und damit 0.237 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20’716.03 Punkte).

Das Tagestief des SPI betrug 20’750.51 Punkte, das Tageshoch hingegen 20’765.20 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der SPI einen Stand von 20’387.91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’311.68 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wurde der SPI mit 17’386.54 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.75 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21’440.74 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 6.92 Prozent auf 0.03 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5.36 Prozent auf 0.13 CHF), Molecular Partners (+ 3.79 Prozent auf 2.19 CHF), Ascom (+ 2.49 Prozent auf 5.35 CHF) und WISeQey (+ 2.15 Prozent auf 4.98 USD). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ASMALLWORLD (-6.25 Prozent auf 1.20 CHF), SHL Telemedicine (-4.66 Prozent auf 0.98 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4.44 Prozent auf 4.30 CHF), Schweiter Technologies (-3.55 Prozent auf 312.00 CHF) und Orell Fuessli (-3.10 Prozent auf 140.50 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 125’692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 348.700 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch