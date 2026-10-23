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SPI-Performance 23.10.2026 09:28:16

SPI-Handel aktuell: SPI beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten

SPI-Handel aktuell: SPI beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten

Der SPI fällt am Freitag nach Vortagesgewinnen zurück.

Holcim
67.00 CHF 5.03%
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Um 09:09 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0.31 Prozent auf 20’427.14 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2.597 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.039 Prozent auf 20’482.72 Punkte an der Kurstafel, nach 20’490.79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 20’482.72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20’417.06 Punkten.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 1.08 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der SPI auf 19’754.43 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19’932.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17’325.90 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.98 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit BioVersys (+ 9.44 Prozent auf 25.50 CHF), Holcim (+ 5.09 Prozent auf 66.84 CHF), BELIMO (+ 4.67) Prozent auf 773.00 CHF), Ascom (+ 4.45 Prozent auf 6.10 CHF) und GAM (+ 2.99 Prozent auf 0.06 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-8.44 Prozent auf 4.12 CHF), Gurit (-8.01 Prozent auf 47.10 CHF), SHL Telemedicine (-5.61 Prozent auf 1.01 CHF), lastminutecom (-5.26 Prozent auf 9.00 CHF) und Schlatter Industries (-4.81 Prozent auf 19.80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 633’095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 342.606 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bellevue lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.20 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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