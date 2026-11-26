Am Donnerstag erhöht sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 1.05 Prozent auf 20’801.76 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.647 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.839 Prozent auf 20’759.12 Punkte an der Kurstafel, nach 20’586.33 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20’835.55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 20’759.12 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 1.46 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, lag der SPI-Kurs bei 20’505.91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’436.97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17’615.97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14.03 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 21’440.74 Punkte. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit GAM (+ 11.55 Prozent auf 0.06 CHF), ams-OSRAM (+ 10.77 Prozent auf 14.30 CHF), SHL Telemedicine (+ 10.28 Prozent auf 1.03 CHF), WISeQey (+ 5.93 Prozent auf 5.36 USD) und INTERROLL (+ 5.14 Prozent auf 1’432.00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil BACHEM (-10.33 Prozent auf 66.85 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6.80 Prozent auf 4.80 CHF), ASMALLWORLD (-4.24 Prozent auf 1.13 CHF), Xlife Sciences (-4.00 Prozent auf 7.68 CHF) und Orior (-3.38 Prozent auf 9.99 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’101’755 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 358.929 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.20 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch