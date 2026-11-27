SPI 998750 / CH0009987501
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27.11.2026 15:58:22
SPI-Handel aktuell: So steht der SPI am Nachmittag
Der SPI performt am Nachmittag positiv.
Um 15:39 Uhr erhöht sich der SPI im SIX-Handel um 0.29 Prozent auf 20’866.74 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.625 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.184 Prozent auf 20’844.00 Punkte an der Kurstafel, nach 20’805.79 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag heute bei 20’897.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’822.07 Punkten erreichte.
SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1.77 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 27.10.2026, mit 20’599.98 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der SPI-Kurs bei 20’263.22 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der SPI mit 17’640.02 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 14.39 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 21’440.74 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
SPI-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Xlife Sciences (+ 10.53 Prozent auf 8.40 CHF), DOTTIKON ES (+ 8.15 Prozent auf 298.50 CHF), ams-OSRAM (+ 6.97 Prozent auf 15.66 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4.11 Prozent auf 0.13 CHF) und Stadler Rail (+ 4.01 Prozent auf 30.06 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Molecular Partners (-6.25 Prozent auf 2.25 CHF), EvoNext (-5.26 Prozent auf 1.98 CHF), BACHEM (-5.06 Prozent auf 63.85 CHF), Kudelski (-3.30 Prozent auf 1.32 CHF) und Berner Kantonalbank (BEKB) (-1.97 Prozent auf 447.50 CHF).
SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’487’482 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 357.064 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick
Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.