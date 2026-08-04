Highlight Event and Entertainment Aktie 358325 / CH0003583256
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04.08.2026 15:58:16
SPI-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im SPI
Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.
Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.61 Prozent höher bei 20’331.59 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.491 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.319 Prozent auf 20’272.85 Punkte an der Kurstafel, nach 20’208.44 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SPI lag am Dienstag bei 20’198.98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20’389.13 Punkten erreichte.
SPI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 20’326.79 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18’392.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, lag der SPI-Kurs bei 16’486.77 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.45 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20’491.23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern verzeichnet.
SPI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Ascom (+ 9.13 Prozent auf 5.62 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 7.90 Prozent auf 21.85 CHF), GAM (+ 6.10 Prozent auf 0.07 CHF), Sensirion (+ 5.20 Prozent auf 76.90 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4.95 Prozent auf 6.36 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil MindMaze Therapeutics (-8.51 Prozent auf 0.22 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5.61 Prozent auf 5.05 CHF), Edisun Power Europe (-5.43 Prozent auf 66.20 CHF), Curatis (-4.76 Prozent auf 20.00 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-3.79 Prozent auf 50.80 CHF).
SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2’342’612 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 306.026 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien
2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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