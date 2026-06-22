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Index-Performance 22.06.2026 15:58:41

SPI-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im SPI

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In Zürich stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

INFICON
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Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.14 Prozent höher bei 19’502.11 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.407 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.104 Prozent auf 19’455.25 Punkte an der Kurstafel, nach 19’475.48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Montag bei 19’386.81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19’505.44 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn des Jahres

Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 19’052.12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der SPI einen Wert von 17’202.24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16’447.82 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.91 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19’554.73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern verzeichnet.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit INFICON (+ 7.36 Prozent auf 186.60 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 6.08 Prozent auf 78.50 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5.10 Prozent auf 0.23 CHF), Comet (+ 3.79 Prozent auf 443.20 CHF) und Calida (+ 3.46 Prozent auf 19.14 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Perrot Duval SA (-9.20 Prozent auf 45.40 CHF), Addex Therapeutics (-7.39 Prozent auf 0.04 CHF), GAM (-6.29 Prozent auf 0.07 CHF), Arbonia (-4.86 Prozent auf 3.52 CHF) und DOTTIKON ES (-4.78 Prozent auf 289.00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1’543’568 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 279.300 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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Long 12’340.78 8.92 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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