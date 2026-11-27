Zum Handelsende sprang der SPI im SIX-Handel um 0.43 Prozent auf 20’894.62 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.625 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.184 Prozent stärker bei 20’844.00 Punkten in den Handel, nach 20’805.79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’940.51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’822.07 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1.91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der SPI einen Stand von 20’599.98 Punkten auf. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 27.08.2026, mit 20’263.22 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17’640.02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 14.54 Prozent nach oben. Bei 21’440.74 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Xlife Sciences (+ 8.95 Prozent auf 8.28 CHF), WISeQey (+ 8.49 Prozent auf 5.82 USD), DOTTIKON ES (+ 7.79 Prozent auf 297.50 CHF), ams-OSRAM (+ 6.83 Prozent auf 15.64 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 5.92 Prozent auf 0.13 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen GAM (-10.00 Prozent auf 0.05 CHF), Molecular Partners (-7.50 Prozent auf 2.22 CHF), EvoNext (-4.31 Prozent auf 2.00 CHF), BACHEM (-4.09 Prozent auf 64.50 CHF) und Feintool International (-1.90 Prozent auf 10.30 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3’304’072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 357.064 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Bellevue-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch