SPI-Handel aktuell: Anleger lassen SPI am Nachmittag steigen

Der SPI legt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.11 Prozent auf 20’607.59 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.533 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.012 Prozent auf 20’588.21 Punkte an der Kurstafel, nach 20’585.70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20’621.10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’507.90 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’023.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der SPI einen Stand von 18’575.43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, stand der SPI noch bei 16’567.52 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12.97 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20’621.10 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Idorsia (+ 7.67 Prozent auf 6.39 CHF), Addex Therapeutics (+ 6.15 Prozent auf 0.04 CHF), Villars SA (+ 5.22 Prozent auf 605.00 CHF), ams-OSRAM (+ 5.05 Prozent auf 18.71 CHF) und Alcon (+ 5.04 Prozent auf 61.26 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Tecan (N) (-7.72 Prozent auf 186.40 CHF), GAM (-7.62 Prozent auf 0.08 CHF), StarragTornos (-3.79 Prozent auf 35.50 CHF), MindMaze Therapeutics (-3.38 Prozent auf 0.23 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3.26 Prozent auf 6.52 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Idorsia-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2’509’883 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 316.886 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch