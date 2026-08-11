Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’575 -0.4%  SPI 20’512 -0.4%  Dow 53’792 -0.3%  DAX 26’391 0.3%  Euro 0.9360 0.1%  EStoxx50 6’551 0.2%  Gold 4’368 -0.5%  Bitcoin 51’629 -0.3%  Dollar 0.8108 0.1%  Öl 89.2 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Alcon43249246Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Super Micro Computer-Aktie legt kräftig zu: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen - Ausblick sorgt für Begeisterung
Tesla-Aktie hinter S&P 500 zurück: Roth MKM sieht trotzdem Aufwärtspotenzial
Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial
NVIDIA-Aktie im Blick: NVIDIA und Finanzpartner planen 500-Milliarden-Dollar-Pakt für KI-Rechenzentren
Wie Experten die UBS-Aktie im Juli einstuften
Suche...
Plus500 Depot

Villars Aktie 260965 / CH0002609656

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 11.08.2026 15:58:16

SPI-Handel aktuell: Anleger lassen SPI am Nachmittag steigen

SPI-Handel aktuell: Anleger lassen SPI am Nachmittag steigen

Wenig Veränderung ist derzeit in Zürich zu beobachten.

StarragTornos
35.41 CHF -0.94%
Kaufen Verkaufen

Der SPI legt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.11 Prozent auf 20’607.59 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.533 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.012 Prozent auf 20’588.21 Punkte an der Kurstafel, nach 20’585.70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20’621.10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’507.90 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’023.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der SPI einen Stand von 18’575.43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, stand der SPI noch bei 16’567.52 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12.97 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20’621.10 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Idorsia (+ 7.67 Prozent auf 6.39 CHF), Addex Therapeutics (+ 6.15 Prozent auf 0.04 CHF), Villars SA (+ 5.22 Prozent auf 605.00 CHF), ams-OSRAM (+ 5.05 Prozent auf 18.71 CHF) und Alcon (+ 5.04 Prozent auf 61.26 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Tecan (N) (-7.72 Prozent auf 186.40 CHF), GAM (-7.62 Prozent auf 0.08 CHF), StarragTornos (-3.79 Prozent auf 35.50 CHF), MindMaze Therapeutics (-3.38 Prozent auf 0.23 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3.26 Prozent auf 6.52 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Idorsia-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2’509’883 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 316.886 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SPI-Aktien
Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Tecan (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten