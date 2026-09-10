SPI aktuell: SPI zum Handelsstart mit Kursplus

Um 09:09 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0.29 Prozent auf 19’567.41 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.437 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.185 Prozent fester bei 19’546.48 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19’510.45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19’546.48 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’567.41 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 2.12 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20’585.70 Punkte. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19’010.52 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 16’950.46 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.26 Prozent nach oben. Bei 20’636.94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Adecco SA (+ 2.18 Prozent auf 24.36 CHF), DocMorris (+ 1.68 Prozent auf 10.88 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 1.68 Prozent auf 54.60 CHF), APG SGA (+ 1.54 Prozent auf 198.00 CHF) und Idorsia (+ 1.47 Prozent auf 5.19 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Adval Tech (-5.16 Prozent auf 40.40 CHF), BVZ (-5.16 Prozent auf 1’470.00 CHF), SHL Telemedicine (-4.67 Prozent auf 1.02 CHF), Feintool International (-4.17 Prozent auf 11.50 CHF) und Curatis (-3.50 Prozent auf 19.30 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die DocMorris-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 116’165 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 301.885 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch