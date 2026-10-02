SPI aktuell: SPI zum Handelsstart freundlich

Um 09:09 Uhr erhöht sich der SPI im SIX-Handel um 0.02 Prozent auf 19’335.99 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.435 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.187 Prozent tiefer bei 19’295.06 Punkten in den Handel, nach 19’331.21 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19’295.06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’335.99 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 2.79 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20’183.85 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der SPI einen Wert von 20’206.84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17’117.19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6.00 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20’636.94 Punkte. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 4.05 Prozent auf 0.77 CHF), Molecular Partners (+ 3.89 Prozent auf 3.47 CHF), Huber + Suhner (+ 3.42 Prozent auf 187.60 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2.55 Prozent auf 19.33 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.21 Prozent auf 81.38 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Feintool International (-5.08 Prozent auf 11.20 CHF), Schlatter Industries (-5.00 Prozent auf 19.00 CHF), StarragTornos (-3.94 Prozent auf 34.10 CHF), EvoNext (-3.60 Prozent auf 2.14 CHF) und SHL Telemedicine (-3.27 Prozent auf 1.04 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 170’626 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307.442 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11.77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch