Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’751 1.2%  SPI 20’778 0.9%  Dow 52’475 0.2%  DAX 25’997 1.1%  Euro 0.9230 0.0%  EStoxx50 6’195 0.4%  Gold 4’033 -0.5%  Bitcoin 66’298 -1.4%  Dollar 0.8285 0.1%  Öl 114.1 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Idorsia-Aktie sinkt: Umsatz stagniert trotz starkem Quviviq-Wachstum - neue Partnerschaft geplant
Glencore-Aktie etwas tiefer: Kupferförderung im dritten Quartal deutlich gesunken
Air Liquide-Aktie klettert: KI-Boom treibt Wachstum im dritten Quartal
AB InBev-Aktie verliert: Schwaches China-Geschäft bremst Bier-Riesen aus
BioVersys-Aktie schwächer: Erster Patient in Antibiotika-Studie aufgenommen
Suche...

Xlife Sciences Aktie 46192960 / CH0461929603

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SPI-Kursentwicklung 28.10.2026 17:58:13

SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich leichter

SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich leichter

So performte der SPI am Mittwoch zum Handelsschluss.

Jungfraubahn
261.14 CHF -0.49%
Kaufen Verkaufen

Der SPI beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 20’585.22 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.592 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.234 Prozent auf 20’551.87 Punkte an der Kurstafel, nach 20’599.98 Punkten am Vortag.

Bei 20’480.06 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20’635.83 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0.856 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, den Stand von 19’758.71 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 20’401.08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17’080.74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.84 Prozent. Bei 20’636.94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Jungfraubahn (+ 8.56 Prozent auf 260.00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5.23 Prozent auf 20.94 CHF), Phoenix Mecano (+ 3.95 Prozent auf 447.00 CHF), Huber + Suhner (+ 3.80 Prozent auf 169.20 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 3.60 Prozent auf 230.00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Logitech (-10.81 Prozent auf 82.02 CHF), Xlife Sciences (-8.90 Prozent auf 8.60 CHF), SHL Telemedicine (-5.61 Prozent auf 1.01 CHF), MindMaze Therapeutics (-4.88 Prozent auf 0.16 CHF) und Molecular Partners (-4.76 Prozent auf 3.00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’135’443 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 349.375 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Die EvoNext-Aktie weist mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Bellevue-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Xlife Sciences AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Jungfraubahn AG (N)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:05 Logo WHS Fed-Schock im Nasdaq? Erst SHORT, dann LONG – 3 Gewinntrades LIVE!
10:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Absicherung – Schutz für stürmische Zeiten/Iberdrola / Siemens Energy – Ungebremster Strombedarf
09:20 SMI vor neuem Hoch?
09:00 Marktüberblick: Deutsche Bank hui – Symrise pfui
07:30 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
28.10.26 Tesla hebt ab: Zwischen Show und Fusion
27.10.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bayer AG
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’203.92 19.84 SJZBBU
Short 15’512.30 13.95 S4VBLU
Short 16’153.91 8.68 SPBE9U
SMI-Kurs: 14’750.59 29.10.2026 11:08:38
Long 14’024.43 19.97 SMB0GU
Long 13’671.17 13.56 S2BY4U
Long 13’099.93 8.92 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Barry Callebaut AG (N) 1’156.00 0.43% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 6.70 0.90% Bellevue AG
EvoNext Holdings AG 2.21 -2.64% EvoNext Holdings AG
Groupe Minoteries SA 228.00 -0.87% Groupe Minoteries SA
Huber + Suhner AG 169.00 -0.12% Huber + Suhner AG
Jungfraubahn AG (N) 260.50 0.19% Jungfraubahn AG (N)
Kuros (Kuros Biosciences) 20.72 -1.05% Kuros (Kuros Biosciences)
Logitech S.A. 81.53 -1.39% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0.16 3.85% MindMaze Therapeutics
Molecular Partners AG 3.02 0.67% Molecular Partners AG
Phoenix Mecano AG 447.00 0.00% Phoenix Mecano AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 408.40 0.84% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1.07 5.94% SHL Telemedicine
UBS 39.30 2.70% UBS
Xlife Sciences AG 8.92 3.72% Xlife Sciences AG

Barry Callebaut am 28.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie sackt ab: Grossbank vermeldet Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rückkaufprogramm soll bis 2027 abgeschlossen sein
ServiceNow-Aktie bricht zweistellig ein: Gewinn bleibt hinter den Erwartungen zurück
Logitech-Aktie bricht zweistellig ein: Ergebnis über Erwartungen - Zulieferer-Ausfall drückt kommende Umsätze
SK hynix-Aktie springt zweistellig an: Speicherchiphersteller übertrifft Erwartungen - KI-Boom führt zu rasantem Wachstum
Idorsia-Aktie sinkt: Umsatz stagniert trotz starkem Quviviq-Wachstum - neue Partnerschaft geplant
Alphabet-Aktie kräftig im Minus: Gewinn und Umsatz fallen schwächer aus als erwartet
Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Abend auf rotes Terrain
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an UBS-Aktie
Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Sandoz-Aktie sackt kräftig ab: Generika-Spezialist passt Prognose an - Biosimilars mit Lieferengpässen

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SPI 20’793.53 1.01%