SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich leichter

Der SPI beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 20’585.22 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.592 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.234 Prozent auf 20’551.87 Punkte an der Kurstafel, nach 20’599.98 Punkten am Vortag.

Bei 20’480.06 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20’635.83 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0.856 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, den Stand von 19’758.71 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 20’401.08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17’080.74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.84 Prozent. Bei 20’636.94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Jungfraubahn (+ 8.56 Prozent auf 260.00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5.23 Prozent auf 20.94 CHF), Phoenix Mecano (+ 3.95 Prozent auf 447.00 CHF), Huber + Suhner (+ 3.80 Prozent auf 169.20 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 3.60 Prozent auf 230.00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Logitech (-10.81 Prozent auf 82.02 CHF), Xlife Sciences (-8.90 Prozent auf 8.60 CHF), SHL Telemedicine (-5.61 Prozent auf 1.01 CHF), MindMaze Therapeutics (-4.88 Prozent auf 0.16 CHF) und Molecular Partners (-4.76 Prozent auf 3.00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’135’443 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 349.375 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Die EvoNext-Aktie weist mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Bellevue-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch