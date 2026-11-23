Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.04 Prozent tiefer bei 20’486.73 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.591 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.041 Prozent auf 20’502.84 Punkte an der Kurstafel, nach 20’494.43 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20’502.94 Punkte, das Tagestief hingegen 20’486.73 Zähler.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SPI wies vor einem Monat, am 23.10.2026, einen Wert von 20’387.91 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bewegte sich der SPI bei 20’317.78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 17’342.35 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12.30 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 21’440.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 9.24 Prozent auf 0.03 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 8.99 Prozent auf 0.14 CHF), DOTTIKON ES (+ 5.14 Prozent auf 286.50 CHF), EvoNext (+ 3.57 Prozent auf 2.32 CHF) und BELIMO (+ 3.20 Prozent auf 758.50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Adval Tech (-4.55 Prozent auf 42.00 CHF), Schlatter Industries (-4.41 Prozent auf 19.50 CHF), Julius Bär (-2.91 Prozent auf 63.48 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-2.71 Prozent auf 50.20 CHF) und Clariant (-2.42 Prozent auf 10.06 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 354’477 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 347.376 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch