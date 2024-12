SPI aktuell: SPI verbucht letztendlich Abschläge

Am Mittwoch sank der SPI via SIX letztendlich um 0.22 Prozent auf 15’702.49 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.120 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0.133 Prozent schwächer bei 15’716.79 Punkten, nach 15’737.67 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 15’742.89 Punkte, das Tagestief hingegen 15’665.63 Zähler.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0.549 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 04.11.2024, den Wert von 15’849.49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2024, lag der SPI bei 16’161.64 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 04.12.2023, den Wert von 14’310.28 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7.77 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16’557.98 Punkten. Bei 14’455.60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Gurit (+ 18.26 Prozent auf 13.60 CHF), Xlife Sciences (+ 9.89 Prozent auf 28.90 CHF), Relief Therapeutics (+ 9.42 Prozent auf 4.18 CHF), ASMALLWORLD (+ 7.25 Prozent auf 1.48 CHF) und ams-OSRAM (+ 6.42 Prozent auf 6.03 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-14.74 Prozent auf 0.05 CHF), ONE swiss bank (-8.75 Prozent auf 3.65 CHF), Evolva (-6.93 Prozent auf 0.81 CHF), Idorsia (-6.38 Prozent auf 1.00 CHF) und Feintool International (-5.41 Prozent auf 14.00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4’020’587 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 231.367 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch