SIG Group Aktie 43537795 / CH0435377954
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18.08.2026 09:28:11
SPI aktuell: SPI schwächelt zum Start des Dienstagshandels
SPI-Handel am zweiten Tag der Woche.
Am Dienstag verliert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.02 Prozent auf 20’176.38 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.496 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0.130 Prozent tiefer bei 20’155.02 Punkten, nach 20’181.31 Punkten am Vortag.
Bei 20’155.02 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20’176.75 Punkten den höchsten Stand markierte.
SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der SPI-Kurs bei 20’156.26 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 18’716.55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, stand der SPI bei 16’770.93 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10.60 Prozent zu Buche. Bei 20’636.94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SPI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit SIG Group (+ 3.06 Prozent auf 13.13 CHF), Ypsomed (+ 2.22 Prozent auf 414.80 CHF), Addex Therapeutics (+ 1.47 Prozent auf 0.04 CHF), Molecular Partners (+ 1.47 Prozent auf 3.45 CHF) und Phoenix Mecano (+ 1.15 Prozent auf 438.00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-6.63 Prozent auf 30.30 CHF), EvoNext (-5.66 Prozent auf 2.50 CHF), SHL Telemedicine (-5.14 Prozent auf 1.02 CHF), Edisun Power Europe (-4.03 Prozent auf 66.60 CHF) und Groupe Minoteries SA (-3.51 Prozent auf 220.00 CHF).
SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die SIG Group-Aktie aufweisen. 172’766 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 306.489 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Im Index weist die Curatis-Aktie mit 11.77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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