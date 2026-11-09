SPI aktuell: SPI präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.09 Prozent leichter bei 20’813.06 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.646 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.114 Prozent auf 20’807.95 Punkte an der Kurstafel, nach 20’831.76 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 20’807.95 Punkte, das Tageshoch hingegen 20’817.10 Zähler.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der SPI noch bei 19’542.69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SPI mit 20’509.58 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der SPI mit 16’974.56 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 14.09 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21’271.96 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 3.60 Prozent auf 1.15 CHF), Kudelski (+ 2.94 Prozent auf 1.40 CHF), Burckhardt Compression (+ 2.81 Prozent auf 512.00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 2.53 Prozent auf 0.14 CHF) und Rieter (+ 2.47 Prozent auf 2.28 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Adval Tech (-4.91 Prozent auf 42.60 CHF), INFICON (-3.05 Prozent auf 146.00 CHF), Addex Therapeutics (-2.88 Prozent auf 0.02 CHF), Richemont (-2.00 Prozent auf 166.25 CHF) und Swatch (N) (-1.99 Prozent auf 34.40 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 202’784 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 348.230 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch