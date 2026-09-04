SPI aktuell: SPI notiert zum Handelsende im Minus

Letztendlich schloss der SPI nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 20’206.24 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.478 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0.023 Prozent stärker bei 20’228.65 Punkten, nach 20’224.00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’280.14 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’134.68 Zählern.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0.158 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, stand der SPI noch bei 20’339.58 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 18’882.99 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 04.09.2025, einen Stand von 17’119.84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.77 Prozent. Bei 20’636.94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. 16’847.58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Perrot Duval SA (+ 23.23 Prozent auf 122.00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 7.62 Prozent auf 5.65 CHF), ams-OSRAM (+ 6.29) Prozent auf 18.09 CHF), DocMorris (+ 5.89 Prozent auf 10.79 CHF) und GAM (+ 5.41 Prozent auf 0.07 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil MindMaze Therapeutics (-4.84 Prozent auf 0.17 CHF), Idorsia (-3.37 Prozent auf 5.00 CHF), Villars SA (-3.33 Prozent auf 580.00 CHF), ASMALLWORLD (-3.17 Prozent auf 0.61 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-2.91 Prozent auf 12.02 CHF).

Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 4’133’093 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 304.528 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch