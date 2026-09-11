SPI aktuell: SPI notiert im Plus

Am Freitag notiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0.56 Prozent stärker bei 19’518.35 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.398 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.243 Prozent auf 19’457.46 Punkte an der Kurstafel, nach 19’410.30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19’524.16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’445.02 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 2.37 Prozent. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 20’511.96 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der SPI 19’077.88 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der SPI noch bei 17’048.42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.00 Prozent nach oben. Bei 20’636.94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Gurit (+ 4.53 Prozent auf 60.00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3.89 Prozent auf 53.40 CHF), Kudelski (+ 3.16 Prozent auf 1.31 CHF), Perrot Duval SA (+ 2.73 Prozent auf 113.00 CHF) und Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) (+ 2.67 Prozent auf 1’155.00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Ypsomed (-6.29 Prozent auf 357.40 CHF), Feintool International (-4.90 Prozent auf 11.65 CHF), Adval Tech (-4.72 Prozent auf 40.40 CHF), SHL Telemedicine (-4.67 Prozent auf 1.02 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3.11 Prozent auf 0.17 CHF).

Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’004’608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 300.243 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch