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Index-Performance im Fokus 02.11.2026 17:58:13

SPI aktuell: SPI letztendlich fester

SPI aktuell: SPI letztendlich fester

Der SPI wagte sich letztendlich nicht aus der Reserve.

Bajaj Mobility
34.82 CHF 13.03%
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Letztendlich ging der SPI den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.10 Prozent) bei 20’867.74 Punkten aus dem Montagshandel. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.639 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.554 Prozent leichter bei 20’731.49 Punkten in den Handel, nach 20’847.01 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 20’731.49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20’876.97 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der SPI auf 19’397.24 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der SPI einen Stand von 20’161.16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 16’982.04 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 14.39 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20’918.26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 11.11 Prozent auf 34.50 CHF), Curatis (+ 10.26 Prozent auf 18.80 CHF), Autoneum (+ 9.44 Prozent auf 129.80 CHF), DocMorris (+ 7.25 Prozent auf 16.43 CHF) und GAM (+ 6.91 Prozent auf 0.07 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-25.00 Prozent auf 1.05 CHF), Arbonia (-13.39 Prozent auf 3.59 CHF), Cembra Money Bank (-6.90 Prozent auf 83.00 CHF), MindMaze Therapeutics (-6.33 Prozent auf 0.14 CHF) und Idorsia (-4.83 Prozent auf 4.25 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’504’026 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 355.452 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent bei der Bellevue-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
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