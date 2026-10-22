Barry Callebaut Aktie 900296 / CH0009002962
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22.10.2026 09:28:15
SPI aktuell: SPI gibt zum Start des Donnerstagshandels nach
Der SPI gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.
Am Donnerstag bewegt sich der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.22 Prozent leichter bei 20’465.81 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.566 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.244 Prozent leichter bei 20’461.41 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 20’511.44 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 20’461.41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20’465.86 Einheiten.
So bewegt sich der SPI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 1.27 Prozent zu. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 19’804.44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der SPI bei 20’091.25 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, stand der SPI noch bei 17’351.42 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.19 Prozent. 20’636.94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten markiert.
Gewinner und Verlierer im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Bystronic (ex Conzzeta) (+ 9.46 Prozent auf 162.00 CHF), Schindler (+ 7.26 Prozent auf 289.40 CHF), Schindler (+ 6.83 Prozent auf 281.50 CHF), ASMALLWORLD (+ 4.81 Prozent auf 1.09 CHF) und Nestlé (+ 2.20 Prozent auf 85.31 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen GAM (-11.47 Prozent auf 0.06 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9.27 Prozent auf 4.50 CHF), Schlatter Industries (-9.05 Prozent auf 19.10 CHF), Addex Therapeutics (-6.31 Prozent auf 0.02 CHF) und SHL Telemedicine (-5.61 Prozent auf 1.01 CHF).
Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 631’491 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 341.114 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
SPI-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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