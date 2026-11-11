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SPI-Performance im Fokus 11.11.2026 09:28:18

SPI aktuell: SPI bewegt sich zum Start im Plus

SPI aktuell: SPI bewegt sich zum Start im Plus

Das macht der SPI aktuell.

Am Mittwoch notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.07 Prozent fester bei 21’159.84 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.655 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.175 Prozent auf 21’181.24 Punkte an der Kurstafel, nach 21’144.31 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 21’185.46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21’159.84 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1.69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, stand der SPI bei 19’542.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20’511.96 Punkten gehandelt. Der SPI lag vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 17’503.42 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15.99 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 21’271.96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 7.95 Prozent auf 9.91 CHF), ASMALLWORLD (+ 6.61 Prozent auf 1.29 CHF), Huber + Suhner (+ 2.91 Prozent auf 169.80 CHF), DocMorris (+ 2.42 Prozent auf 19.05 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.41 Prozent auf 70.64 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Alcon (-8.37 Prozent auf 56.70 CHF), Addex Therapeutics (-6.48 Prozent auf 0.02 CHF), SHL Telemedicine (-5.61 Prozent auf 1.01 CHF), Curatis (-4.62 Prozent auf 16.50 CHF) und WISeQey (-4.56 Prozent auf 6.69 USD).

SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die MindMaze Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 231’807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 353.493 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie weist mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. In puncto Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 70.70 2.49% ABB (Asea Brown Boveri)
Addex Therapeutics Ltd. 0.02 0.00% Addex Therapeutics Ltd.
Alcon AG 58.95 -4.78% Alcon AG
ASMALLWORLD AG 1.29 6.61% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1’214.00 -1.70% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 6.78 0.00% Bellevue AG
Curatis AG 17.85 3.18% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 18.74 0.75% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2.33 -0.85% EvoNext Holdings AG
Huber + Suhner AG 172.20 4.36% Huber + Suhner AG
MindMaze Therapeutics 0.15 7.10% MindMaze Therapeutics
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 9.00 -1.96% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 411.40 0.24% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1.01 -5.61% SHL Telemedicine
WISeQey 5.00 -10.07% WISeQey

ABB am 11.11.2026

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