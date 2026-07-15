SPI aktuell: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus

Am Mittwoch bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsende 0.37 Prozent stärker bei 20’110.33 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.483 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.384 Prozent auf 19’959.83 Punkte an der Kurstafel, nach 20’036.70 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20’129.36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19’916.63 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0.488 Prozent aufwärts. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 19’373.11 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 15.04.2026, einen Stand von 18’589.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, betrug der SPI-Kurs 16’598.86 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.24 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20’370.23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell OC Oerlikon (+ 8.34 Prozent auf 4.87 CHF), Richemont (+ 6.68 Prozent auf 195.60 CHF), EvoNext (+ 4.90 Prozent auf 2.14 CHF), Peach Property Group (+ 4.82 Prozent auf 4.57 CHF) und Orior (+ 4.29 Prozent auf 16.04 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen GAM (-5.66 Prozent auf 0.06 CHF), AEVIS VICTORIA SA (-5.34 Prozent auf 12.40 CHF), Adval Tech (-4.65 Prozent auf 41.00 CHF), Comet (-4.53 Prozent auf 379.60 CHF) und Idorsia (-4.29 Prozent auf 5.92 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SPI auf

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 5’044’776 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289.143 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch