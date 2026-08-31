SPI aktuell: SPI beginnt Montagshandel im Minus

Der SPI fällt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.03 Prozent auf 20’264.04 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.500 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.160 Prozent auf 20’238.17 Punkte an der Kurstafel, nach 20’270.57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20’264.04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20’238.17 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der SPI erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Stand von 20’161.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Stand von 19’157.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16’907.81 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.08 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Villars SA (+ 3.42 Prozent auf 605.00 CHF), Curatis (+ 1.95 Prozent auf 20.90 CHF), Barry Callebaut (+ 1.90 Prozent auf 1’128.00 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 1.88 Prozent auf 152.00 CHF) und mobilezone (+ 1.82 Prozent auf 13.42 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-4.76 Prozent auf 0.60 CHF), SHL Telemedicine (-4.67 Prozent auf 1.02 CHF), Feintool International (-4.17 Prozent auf 11.50 CHF), Idorsia (-4.03 Prozent auf 5.12 CHF) und Addex Therapeutics (-2.78 Prozent auf 0.03 CHF).

Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 320’286 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 310.609 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch