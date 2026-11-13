SPI 998750 / CH0009987501
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13.11.2026 15:58:17
SPI aktuell: SPI am Nachmittag in Rot
Der SPI verliert am Freitag an Wert.
Am Freitag bewegt sich der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.40 Prozent leichter bei 21’226.32 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.669 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.224 Prozent schwächer bei 21’263.34 Punkten in den Handel, nach 21’311.01 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 21’301.54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21’210.14 Punkten lag.
SPI-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 2.01 Prozent aufwärts. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 19’725.15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’413.39 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17’545.05 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 16.36 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 21’370.09 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Zählern.
SPI-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 51.85 Prozent auf 0.03 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4.15 Prozent auf 0.15 CHF), SHL Telemedicine (+ 3.96 Prozent auf 1.05 CHF), Infomaniak (+ 3.73 Prozent auf 77.80 CHF) und Swatch (I) (+ 3.57 Prozent auf 197.10 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen ams-OSRAM (-8.23 Prozent auf 15.39 CHF), ASMALLWORLD (-6.61 Prozent auf 1.13 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5.58 Prozent auf 4.40 CHF), Gurit (-4.56 Prozent auf 48.10 CHF) und Richemont (-3.95 Prozent auf 169.20 CHF).
SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Addex Therapeutics-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 3’173’520 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 354.239 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
SPI-Fundamentaldaten im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. In puncto Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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