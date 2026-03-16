Dätwyler Aktie 3048677 / CH0030486770
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16.03.2026 15:58:25
SPI aktuell: SPI am Nachmittag fester
Der SPI verbucht am Montag Zuwächse.
Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.26 Prozent fester bei 17’940.58 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.362 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.108 Prozent schwächer bei 17’873.98 Punkten, nach 17’893.35 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17’765.87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17’998.79 Punkten verzeichnete.
SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 16.02.2026, wies der SPI 18’821.47 Punkte auf. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, bei 17’920.48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, lag der SPI-Kurs bei 17’093.16 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 1.65 Prozent zu Buche. Bei 19’309.93 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 17’574.72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 14.40 Prozent auf 2.86 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4.07 Prozent auf 6.40 CHF), IVF HARTMANN (+ 3.94 Prozent auf 145.00 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 3.75 Prozent auf 83.00 CHF) und BioVersys (+ 3.69 Prozent auf 28.10 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Idorsia (-14.85 Prozent auf 2.90 CHF), MindMaze Therapeutics (-14.49 Prozent auf 0.41 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-6.61 Prozent auf 14.42 CHF), INTERROLL (-5.42 Prozent auf 1’572.00 CHF) und Tecan (N) (-5.02 Prozent auf 115.40 CHF).
Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5’537’510 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289.747 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick
2026 weist die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Index bietet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79.95 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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