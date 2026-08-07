SPI aktuell: SPI am Mittag mit Gewinnen

Am Freitag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0.61 Prozent höher bei 20’569.93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.523 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0.376 Prozent höher bei 20’522.70 Punkten, nach 20’445.85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20’474.22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’570.88 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1.75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der SPI einen Wert von 20’202.92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wurde der SPI mit 18’636.58 Punkten berechnet. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 16’570.93 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.76 Prozent nach oben. Bei 20’606.98 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit GAM (+ 4.76 Prozent auf 0.09 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 4.04 Prozent auf 27.05 CHF), Sandoz (+ 4.02 Prozent auf 71.96 CHF), BACHEM (+ 3.09 Prozent auf 75.00 CHF) und Adecco SA (+ 3.09 Prozent auf 23.36 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-6.25 Prozent auf 75.00 CHF), Villars SA (-5.74 Prozent auf 575.00 CHF), Curatis (-5.42 Prozent auf 19.20 CHF), Edisun Power Europe (-3.79 Prozent auf 66.00 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3.51 Prozent auf 6.60 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI weist die GAM-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’517’791 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 314.608 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch