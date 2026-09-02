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SPI-Performance im Blick 02.09.2026 15:58:15

SPI aktuell: So performt der SPI nachmittags

SPI aktuell: So performt der SPI nachmittags

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Basilea Pharmaceutica
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Am Mittwoch steht der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.28 Prozent im Plus bei 20’205.17 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.469 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20’153.53 Zählern und damit 0.019 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20’149.63 Punkte).

Bei 20’040.22 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20’205.17 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0.163 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der SPI einen Stand von 20’161.16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der SPI einen Stand von 18’853.23 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16’737.89 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.76 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit BioVersys (+ 14.46 Prozent auf 28.50 CHF), GAM (+ 6.96 Prozent auf 0.07 CHF), Perrot Duval SA (+ 6.74 Prozent auf 95.00 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 6.48 Prozent auf 67.40 CHF) und Idorsia (+ 5.60 Prozent auf 5.37 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Xlife Sciences (-4.21 Prozent auf 12.50 CHF), DocMorris (-4.02 Prozent auf 10.27 CHF), EvoNext (-2.98 Prozent auf 2.28 CHF), Feintool International (-2.82 Prozent auf 12.05 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (-2.56 Prozent auf 144.60 CHF).

Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2’234’584 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 304.784 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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