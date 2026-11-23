SPI 998750 / CH0009987501
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23.11.2026 15:58:21
SPI aktuell: nachmittags Gewinne im SPI
Der SPI zeigt heute eine positive Tendenz.
Am Montag bewegt sich der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.61 Prozent stärker bei 20’619.77 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.591 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.041 Prozent auf 20’502.84 Punkte an der Kurstafel, nach 20’494.43 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SPI bei 20’644.95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20’485.85 Punkten.
SPI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’387.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 20’317.78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 17’342.35 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 13.03 Prozent zu Buche. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21’440.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.
Die Tops und Flops im SPI
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 9.96 Prozent auf 13.80 CHF), Addex Therapeutics (+ 8.40 Prozent auf 0.03 CHF), Comet (+ 7.55 Prozent auf 299.20 CHF), Sensirion (+ 6.94 Prozent auf 78.60 CHF) und INFICON (+ 6.76 Prozent auf 158.00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Adval Tech (-4.55 Prozent auf 42.00 CHF), Schlatter Industries (-4.41 Prozent auf 19.50 CHF), MindMaze Therapeutics (-4.19 Prozent auf 0.12 CHF), HIAG Immobilien (-4.06 Prozent auf 123.00 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-2.71 Prozent auf 50.20 CHF).
Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 2’646’281 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 347.376 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der SPI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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