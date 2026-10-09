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Kursverlauf 09.10.2026 09:28:18

SPI aktuell: Anleger lassen SPI zum Start des Freitagshandels steigen

SPI aktuell: Anleger lassen SPI zum Start des Freitagshandels steigen

So bewegt sich der SPI am fünften Tag der Woche.

Private Equity
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Um 09:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0.89 Prozent nach oben auf 19’510.29 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.442 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.996 Prozent auf 19’531.02 Punkte an der Kurstafel, nach 19’338.33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19’531.02 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’510.29 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0.322 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, betrug der SPI-Kurs 19’510.45 Punkte. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Wert von 19’998.19 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der SPI noch bei 17’391.43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.95 Prozent nach oben. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ALSO (+ 3.03 Prozent auf 204.00 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 3.02 Prozent auf 129.80 CHF), SoftwareONE (+ 2.83 Prozent auf 8.91 CHF), Komax (+ 2.76 Prozent auf 81.90 CHF) und Montana Aerospace (+ 2.45 Prozent auf 23.00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Curatis (-7.30 Prozent auf 18.40 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7.22 Prozent auf 48.80 CHF), Carlo Gavazzi (-4.85 Prozent auf 157.00 CHF), Feintool International (-4.68 Prozent auf 11.20 CHF) und Private Equity (-4.26 Prozent auf 58.40 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 239’572 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 314.495 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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