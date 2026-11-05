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05.11.2026 18:17:42
Sphere Entertainment Stock Rises 6% Despite Wider Q3 Loss
(RTTNews) - Sphere Entertainment Co. (SPHR) is up 6.50 percent, gaining $7.07 to $115.92 on Thursday. The stock is rising despite the company's third-quarter results showing its net loss widening to $176.0 million, or $4.84 per share, from $125.7 million, or $3.47 per share, a year earlier. Revenue increased 4.5 percent to $274.26 million from $262.51 million. However, the company recorded higher impairment and other losses, which rose to $177.55 million from $98.84 million.
The stock is currently trading at $115.92, compared with the previous close of $108.85 on the New York Stock Exchange. It opened at $105.00 and recorded a day's range of $104.56 to $118.39. Trading volume stands at approximately 474,531 shares, below the average volume of 781,187 shares.
Sphere Entertainment has a 52-week trading range of $71.27 to $181.63. For the first nine months of 2026, the company reported a net loss of $209.91 million, or $5.99 per share, compared with a net loss of $55.82 million, or $1.54 per share, in the corresponding period last year. Revenue for the nine months rose to $974.31 million from $825.76 million.
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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