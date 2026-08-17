Sphere 3D: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sphere 3D präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2.68 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sphere 3D ein EPS von 0.600 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.5 Millionen USD – eine Minderung von 18.87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch