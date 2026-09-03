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03.09.2026 06:37:00
Sphera Franchise Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sphera Franchise Group hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.07 RON beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.010 RON je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 376.6 Millionen RON – das entspricht einem Minus von 1.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 382.6 Millionen RON in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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